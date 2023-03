In sei senza contratto Pizzeria “sospesa”

Al lavoro in pizzeria c’erano sei persone prive di contratto. Sono state scoperte dai militari della guardia di finanza di Como, durante un controllo effettuato nei giorni scorsi alla pizzeria La Gitana di via Milano. Cinque di loro di origine turca, oltre a un extracomunitario di origine somala privo di permesso di soggiorno e un italiano con inquadramento irregolare. Per l’esercizio commerciale è stato richiesto, all’Ispettorato territoriale del lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività, in quanto più del 10 per cento dei lavoratori presenti non aveva un contratto di lavoro. Provvedimento che sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare le posizioni non in regola con la loro assunzione. I titolari, tuttavia, sarebbero in una fase di transizione per subentro di proprietà, le cui pratiche sarebbero state interrotte dal terremoto che ha colpito la Turchia, che li avrebbe costretti ad allontanarsi.

Pa.Pi.