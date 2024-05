In San Vincenzo il Suono della felicità

Un ciclo di sei appuntamenti da giugno a settembre, dislocati tra Villa Bernasconi, e le chiese di Cernobbio. "Che suono ha la felicità?" è il tema scelto dalla Società dei Concerti per la rassegna, che inizierà il 21 giugno in occasione della Festa Europea della Musica, con un concerto a ingresso libero nella Chiesa di San Vincenzo. I protagonisti sono tre artisti che si esibiranno in un repertorio Settecentesco: Francesca Lanza, traversiere e voce, Ernest Braucher al violino e Paola Poncet al clavicembalo. Il successivo appuntamento previsto per l’8 luglio con Patrizia Amane di Lella, Monica Zhang e il debutto del baritono Baj Jie, accompagnato al pianoforte da Matteo Failla.Pa.Pi.