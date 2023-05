In programma tanti eventi sul territorio

La visita nella Bergamasca delle 60 persone attese per l’incontro dell’associazione “Children of Selvino“, tra cui i 5 ex ragazzi ebrei di Sciesopoli che riceveranno la cittadinanza onoraria di Selvino, durerà 5 giorni. Periodo durante il quale sono previste varie attività ed eventi, come la visita, oggi, a Bergamo Alta per testimoniare l’affetto verso il capoluogo orobico al quale, nell’aprile del 2020, in piena pandemia, l’associazione, presieduta da Miriam Bisk, figlia di due istruttori di Sciesopoli, donò circa 8mila euro per l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un’altra visita è in programma lunedì al Museo della stampa di Soncino (Cremona), dove venne stampata nell’aprile 1488 la prima Bibbia ebraica completa. Gli avvenimenti principali, però, sono domani: al mattino la visita al Museo Meriale di Sciesopoli ebraica di Selvino, inaugurata nel novembre del 2019 nel Municipio. M.A.