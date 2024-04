In municipio gli scatti storici del XXV Aprile

Una mostra fotografica sul XXV Aprile. È stata inaugurata ieri e resterà aperta fino al 5 maggio nell’atrio di Palazzo Tettamanti. Raccoglie scatti storici sulla Liberazione in città e sulle cerimonie per ricordarne l’anniversario. L’iniziativa rientra nel progetto di digitalizzazione e condivisione degli archivi comunali, da cui però sono esclusi altri documenti come fotografie, lastre e negativi. Per non perdere questi ricordi collettivi è nato il progetto Maf, Merate Archivi Fotografici, coordinato da Luciano Ravasio e promosso dai fotografi amatoriale e professionisti soci di Fotolibera.