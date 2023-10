Imprenditori (a volte) si diventa. A Como Next con Bcc Cantù progetti di business sostenibili

Imprenditori si diventa a ComoNext, l’innovation hub della provincia di Como che ha lanciato un’iniziativa in collaborazione con la BCC Cantù rivolta ai giovani diplomati o laureati tra i 18 e i 35 anni. L’obiettivo, attraverso un corso gratuito di 50 ore che si svolgerà nel parco tecnologico, è di aiutarli a trasformare le loro intuizioni in progetti di business sostenibili.

"È molto importante per ComoNext avere stretto questo accordo con BCC Cantù su un tema come quello dell’autoimprenditorialità, che conferma la capacità di un istituto di credito di stimolare e supportare in modo concreto l’economia del suo territorio - spiega il direttore generale del parco tecnologico, Stefano Soliano (foto) -. D’altro lato, come incubatore certificato di startup ComoNext mette in campo la propria esperienza e le competenze per accompagnare i giovani nello sviluppo di idee imprenditoriali, aiutandoli a focalizzare e ad affrontare le diverse fasi per fare della propria passione il proprio lavoro". Il percorso formativo, rivolto ai giovani residenti nei Comuni riportati in calce, ha una durata di 50 ore ed è strutturato in moduli tematici che vanno dai modelli di business e l’educazione finanziaria ad esperienze pratiche "sul campo" attraverso la visita a realtà imprenditoriali che hanno la sede nel parco tecnologico. "Abbiamo scelto di supportare ComoNext in questo progetto perché crediamo nelle nuove generazioni, nella loro motivazione e nell’entusiasmo che sanno trasmettere con le loro idee - conclude il dg di BCC Cantù, Massimo Dozio -. Non per niente da 25 anni assegniamo ai ragazzi più meritevoli i Premi di Studio “Zampese“. Desideriamo mostrare a tutti i giovani meritevoli che siamo al loro fianco per aiutarli a rendere reali i loro sogni imprenditoriali". Il corso parte il 13 novembre e si svilupperà in 6 giornate (13,14,15,20,21,22 novembre dalle 9 alle 18 e la mattina del 30 novembre), il percorso formativo è a numero chiuso e per iscriversi è possibile rivolgersi a ComoNext o agli sportelli della BCC Cantù.