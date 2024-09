Impieghi a Livigno. Tutto su un sito

È nato Livigno Lavoro, il nuovo portale della località per la ricerca e il recruiting di nuovi collaboratori. Nato dalla sinergia di Livigno Next (la nuova denominazione dell’Azienda di promozione turistica) con l’Associazione Turismo e Commercio, il portale è stato progettato per racchiudere in un unico sito le numerose offerte lavorative presenti sul territorio, sia nel turismo che nella ristorazione. Su livignolavoro.it è possibile sia candidarsi direttamente che caricare il proprio curriculum in un database accessibile a tutti gli aderenti. Le varie offerte, oltre a descrivere il tipo di mansione e i requisiti richiesti, specificano anche periodo e disponibilità o meno di un alloggio. Il recruiting coinvolge inoltre sia coloro che hanno già precedenti esperienze lavorative nel settore ristorativo e ricettivo che gli studenti che desiderano apprendere e consolidare le proprie abilità con buone prospettive lavorative, ottenendo, al contempo, crediti formativi utili per il proprio percorso di studi. "Gli stage sono importantissimi per fare esperienza" assicurano dall’Associazione Turismo e Commercio di Livigno, che da anni ormai sensibilizza i propri associati ad "attingere" dagli istituti scolastici alberghieri con i quali esistono ottimi rapporti avviati grazie agli eventi annuali dell’Associazione Mattias, nata nel 2015 in seguito alla scomparsa del talentuoso chef Mattias Peri. Infine - nota di promozione della località che non guasta - visto che Livigno da sempre giungono in hotel e negozi a lavorare anche persone di fuori regione, Livigno Lavoro mostra anche i propri "jolly": sport, natura e tante opportunità di svago, in estate come in inverno, in una dimensione a misura d’uomo lontana dalla frenesia delle grandi città.