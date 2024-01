Il Winter School 2024 di Motore Sanità si terrà a Villa Erba

Conto alla rovescia per la decima edizione della Winter School 2024 di Motore Sanità: evento cruciale nel panorama sanitario nazionale che quest’anno, per la prima volta, si terrà a Villa Erba di Cernobbio l’8 e il 9 di febbraio. A spiegare il tema scelto per l’occasione, “L’innovazione cambia il futuro” è il dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità: "L’innovazione sta plasmando il presente e il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, che attualmente affronta sfide legate al sottofinanziamento accumulato, carenza di personale e burnout post-pandemia.