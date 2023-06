Il trattore Ariete di Same Da Treviglio a Cuba alla corte di Fidel Castro

TREVIGLIO (Bergamo)

Un omaggio alla storia e ai fasti dei trattori Ariete, prodotti dalla Same di Treviglio ed esportati a Cuba tra il 1969 e il 1972 su volere di Fidel Castro, che aveva promesso al proprio popolo una terza di libbra al giorno di riso per ciascun abitante: per realizzare il cosiddetto Plan Arroz (Piano del Riso), al lider maximo servivano prima di tutto numerosi trattori e il governo cubano, dopo aver visionato svariati modelli da diversi Paesi, scelse l’Ariete Same, ordinando ben 2.503 macchinari che furono consegnati tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta.

Ora la mostra “Il viaggio dei trattori Same Ariete a Cuba e nel mondo dal 1964 al 1973“, esattamente 50 anni dopo la fine del rapporto commerciale instauratosi con il paese caraibico, ripercorre quella vicenda e rende omaggio alla storia dello sviluppo agricolo di Cuba, realizzata grazie al trattore Ariete, entrato nel cuore e nelle aziende di migliaia appassionati e agricoltori.

La rassegna, inaugurata ieri, visitabile gratuitamente su appuntamento fino al 28 luglio, è al Museo Same di Treviglio, uno dei poli storici dedicati all’agromeccanica più importanti d’Italia e d’Europa, che organizza l’evento in collaborazione con l’Archivio storico Sdf, che ha il compito di conservare e valorizzare la documentazione storica dell’azienda e dei suoi marchi.

Oltre a un esemplare di trattore Ariete recuperato da una filiale francese della Sdf, portato a Treviglio e restaurato nel 2020 dagli addetti dell’officina, saranno esposti fotografie, house organ, dépliant, cataloghi pubblicitari, disegni tecnici. Il tutto sarà arricchito da audiovisivi.

"Il trattore Ariete – spiega Primo Ferrari, responsabile dell’Archivio storico Sdf – fu scelto da Fidel Castro per le sue caratteristiche tecniche, tra cui le quattro ruote motrici. I trattori erano destinati alle lavorazioni in risaia, per preparare il terreno".

In tutto lo stabilimento bergamasco ha sfornato 7.752 Ariete - Cuba ne ha fatto incetta di quasi un terzo - venduti in 53 Paesi: dall’Australia all’Angola, dalla Colombia alla Repubblica Dominicana, fino all’Iran e al Venezuela, che se ne accaparrò 500.

Michele Andreucci