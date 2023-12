Il teatro a misura di bambini. Spazio a musica e divertimento

LEGNANO (Milano)

Torna da domenica 14 gennaio, dopo il successo della prima edizione, Piccoli Palchi, la rassegna di teatro e musica per i bambini e i ragazzi, che ha registrato lo scorso inverno il tutto esaurito in tutti gli spettacoli presenti in cartellone e che proseguirà poi sino a domenica 25 febbraio. Piccoli palchi prenderà il via il 14 gennaio alle 16 nell’aula magna della scuola Tosi con “Questo...non s’ha da fare“, uno spettacolo divertente, profondo e di grande impatto emotivo, su "I Promessi sposi", della compagnia Manifatture Teatrali Milanesi. Questo spettacolo, come tutti quelli in cartellone, è già prenotabile attraverso la piattaforma Evenbrite o tramite whatsapp al numero 338.7690370. Quest’anno la rassegna si compone di undici appuntamenti teatrali e musicali, tutti a ingresso gratuito e destinati a bambini e ragazzi di diverse fasce d’età (dai 4 ai 17 anni) che saranno distribuiti fra le scuole Tosi, Bonvesin della Riva, Rodari, Montalcini e la biblioteca civica di via Cavour. Il progetto di cui il Comune di Legnano è capofila, è realizzato nell’ambito dell’iniziativa "Restiamo insieme", promossa e finanziata da Regione Lombardia. A occuparsi di organizzazione e direzione artistica della rassegna di tutti gli spettacoli la Scuola Teatro Junior e Scuola di Musica Nicolo` Paganini. Il calendario dell’intera rassegna è consultabile sul sito del Comune di Legnano. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 16. P.G.