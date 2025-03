Il sindaco di Berbenno: . Zona 30 in vista

Sebbene la strada sia a senso unico e in salita, a breve lungo via Adua potrebbe sorgere uno dosso artificiale per rallentare la velocità dei mezzi in transito e non sarebbe lontana neppure l’introduzione del limite dei 30 chilometri orari nella zona. Ad anticipare queste novità è il sindaco di Berbenno Valerio Fumasoni (foto), all’indomani del vibrato sfogo social del titolare del Ristorante Traversi cui lunedì un camion che neppure sarebbe dovuto passare di lì, considerato il divieto con tanto di cartello per i mezzi pesanti, ha praticamente distrutto il terrazzino che si trova sopra l’ingresso dell’esercizio storico attivo dal 1870 e ora gestito dalla quinta generazione.

Un errore del camionista? Sì, ma per l’edificio che ospita il ristorante si tratta del quarto episodio di questo tipo subito negli anni. "Comprendo l’amarezza del titolare – commenta il sindaco – con gli uffici comunali interessati e la Polizia Locali di Media Valle ci siamo riuniti perché è nostro proposito intervenire anche se le soluzioni che abbiamo prospettato non si possono attivare dall’oggi al domani".

Nel suo post di lamentela sui social, il titolare del ristorante aveva fatto cenno anche alla pericolosità della via, lungo la quale mesi fa fu investito un anziano e alla pessima abitudine nella zona in generale di snobbare sistematicamente sia le indicazioni per la circolazioni che quelle per la sosta. Sebbene il ristoratore non se la prenda nello specifico con il primo cittadino attuale, Fumasoni non rigetta le critiche. "La cartellonistica esiste, il problema è di chi non la rispetta. Non cerco giustificazioni, ma di certo la Polizia di Media Valle che da ormai quasi due anni è composta da due vigili, quello di Berbenno e quello di Castione per “coprire“ però ben sei Comuni, di certo non può elevare sanzioni tutto il giorno e dappertutto".

Per le soste selvagge aggiunge: "In effetti il problema dei parcheggi in centro esiste da tempo. Ma ci sono ampi spazi a soli 130 metri".