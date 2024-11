Il Rally Coppa Valtellina sale la gerarchia. Adesso diventa prova del Trofeo Italiano

Il rally Coppa Valtellina scala le gerarchie e diventa prova del Trofeo Italiano Rally (Tir), la seconda competizione rallistica nazionale per importanza. Mai prima d’ora la Coppa Valtellina era riuscita ad arrivare così in alto e questa è la dimostrazione di come la kermesse più longeva d’Italia dopo la siciliana Targa Florio sia cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, grazie a un sapiente lavoro degli organizzatori.

L’annuncio dell’inclusione del Rally Coppa Valtellina nel Tir 2025 segna una svolta storica per la manifestazione. La gara, che ha visto una rapida crescita negli ultimi quattro anni, dopo il ritorno alla gestione diretta di Aci Sondrio, rappresenta un esempio di eccellenza organizzativa e di collaborazione tra tutti quelli – Aci, forze dell’ordine e istituzioni locali – che dal 2021 hanno lavorato insieme a vario titolo per portare la competizione ai massimi livelli nazionali. Per la Valtellina, territorio da sempre appassionato e ricettivo, si tratta di un riconoscimento importante, frutto di anni di dedizione e lavoro costante che hanno riportato dopo 40 anni il Rally Coppa Valtellina nel Gotha del rallysmo italiano. Correva infatti l’anno 1985 quando il rally Coppa Valtellina era parte delle massime competizioni sportive automobilistiche italiane.

"Siamo orgogliosi di questo risultato e grati ad Aci Sport per aver creduto nel nostro progetto – commenta Andrea Mariani, presidente di Aci Sondrio e del Comitato organizzatore – Questo traguardo non è solo il frutto del nostro impegno, ma del supporto di un’intera comunità che negli anni ha dimostrato di saper valorizzare l’evento e farlo crescere. La Coppa Valtellina si consacra appuntamento in cui si fondono passione, sport e promozione del territorio e siamo felici che questo sia stato riconosciuto a livello nazionale. Lavoreremo per ideare un’edizione degna del Trofeo Italiano Rally, le prove speciali non mancano, l’entusiasmo è alle stelle e la squadra è coesa più che mai". La Coppa Valtellina avrà inoltre la doppia validità, essendo inserita anche nella Coppa Italia Terza Zona.

F.D.E.