Il questore ammonisce capofamiglia

Violenza domestica odiosa usata per anni nei confronti della moglie, ma anche del figlio minorenne, frequentemente bersaglio di insulti e intimidazioni. Per non parlare delle gravi umiliazioni, anche psicologiche, inflitte alla donna, cui in un’occasione è arrivato a distruggere il telefono cellulare e in un’altra ha costretto a inginocchiarsi a terra davanti ai suoi piedi per raccogliere i frammenti di vetro di un vaso che egli stesso aveva rotto in uno dei tanti, troppi scatti d’ira.

Per questo marito e padre per nulla esemplare di 49 anni, residente in provincia, il questore di Sondrio Sabato Riccio (foto) ha adottato il provvedimento dell’ammonimento. L’attività informativa condotta dalla Polizia di Stato della Divisione Anticrimine e l’attività operativa svolta dai militari dell’Arma dei carabinieri, hanno fornito gli elementi necessari per emettere la misura preventiva nei confronti dell’uomo, richiamandolo ad un comportamento civile e rispettoso verso i propri familiari.

Nel corso dell’ultimo fine settimana – da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio - la Polizia di Stato di Sondrio ha condotto anche un’operazione di controllo straordinario del territorio in ambito provinciale, a cui hanno partecipato personale della Squadra Mobile della questura e il Reparto prevenzione crimine di Milano. I controlli sono stati disposti dal questore Riccio nei centri urbani di Sondrio, Tirano e Bormio e zone limitrofe, tra i più frequentati durante il fine settimana, soprattutto dai giovani. Controllati 11 esercizi pubblici tra bar e pub, di cui quattro possessori di videolottery e giochi e scommesse, più di 50 veicoli e oltre 200 persone, di cui 32 con precedenti di polizia.

S.B.