Il Pugile e la Vittoria per la prima volta insieme

BRESCIA

Il Pugile , alias il Pugilatore in riposo, e la Vittoria per la prima volta insieme. Per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, i due bronzi di età ellenistica e romana saranno esposti nel Capitolium di Brixia. Parco archeologico di Brescia romana. Il nuovo progetto espositivo di Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei con il Museo Nazionale Romano, prenderà il via il prossimo 12 luglio, aprendo scenari particolarmente significativi. L’esposizione nell’aula del Capitolium di Brescia con un nuovo allestimento curato dall’architetto Juan Navarro Baldeweg sarà l’occasione per ridurre la distanza che ha separato le due opere in antico, con una triangolazione di elementi che permetterà di comprenderla, ma nello stesso tempo di cogliere i numerosi fili rossi che le legano.

Le due opere hanno cronologie diverse e differenti storie della prima parte della loro ‘vita’, ma entrambe sono state scoperte neglii scavi archeologici condotti nell’Ottocento e da quel momento sono diventate oggetto di attenzioni e cure e vennero incluse in collezioni museali pubbliche. Il tema astratto che lega questi due straordinari bronzi è quello del successo, di un esito positivo, della vittoria appunto. In occasione dell’inaugurazione, ci sarà la prima apertura serale del sito archeologico, fino alle 22 il venerdì e la domenica.

Federica Pacella