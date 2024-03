Il progetto Creatività Naturale con Legambiente a Prim’Alpe

Parte il progetto Creatività Naturale, promosso dal circolo di Legambiente Prim’Alpe al Centro di Educazione Ambientale di Prim’Alpe di Canzo. Viene presentato oggi alle 17.30 nella Sala Tentorio di via Mazzini 28. Creatività Naturale nasce dall’idea che la conoscenza del territorio offra alle bambine e ai bambini un’efficace opportunità formativa, in uno scenario di contrasto al fenomeno della povertà educativa. Attraverso attività teatrali, musicali e altre esperienze, promuove la scoperta del territorio della Val Ravella e, più in generale, del Triangolo Lariano, permettendo a ciascun partecipante di intraprendere un viaggio di scoperta e di connessione con il luogo ma anche con gli altri. Il progetto è indirizzato alle scuole primarie con bambine e bambini dai 7 agli 11 anni: avrà durata di un anno, durante il quale saranno sviluppati 37 laboratori culturali e ambientali effettuati presso il Cea. Oggi, dopo una breve presentazione del progetto, seguiranno dei momenti di confronto per raccogliere storie, memorie, informazioni e idee da poter mettere in pratica con le scuole. La struttura educativa di Prim’Alpe ospita annualmente circa tremila bambini e ragazzi che trascorrono un momento di educazione e conoscenza della natura, vivendo momenti di condivisione, con esperienze di cammino e laboratori di sperimentazione. Pa.Pi.