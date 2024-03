Il presepe fuori dal tempo. Premana terza al mondo

Adagiata tra le montagne della Valvarrone e illuminata come un presepe fuori dallo spazio e dal tempo. La foto di Premana è la terza più bella del mondo secondo i cultori del sapere enciclopedico di Wikipedia. Lo scatto è di MaurizioMoro5153, alias Maurizio Moro, fotografo per passione di 73 anni, salito sul terzo gradino del podio del Wiki loves Monuments, il concorso fotografico internazionale più grande al mondo. In gara c’erano 217mila foto, scattate da fotografi di oltre 45 Paesi. "Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità per la diffusione, promozione e tutela del patrimonio culturale di tutto il mondo", spiegano i volontari dei progetti Wikimedia. Dalla prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con oltre 2,7 milioni di immagini caricate da più di 100mila partecipanti.

Il secondo posto è stato conquistato dal fotografo tedesco Rolf Kranz con uno scatto del Marksburg Castle, mentre la medaglia d’oro è andata all’egiziano Mona Hassan Abo-Abda che ha immortalato le Piramidi di Giza.

Maurizio non è un novellino, anzi. Si è aggiudicato numerosi concorsi: dal 2018 al 2022 ha infilato un poker di vittorie a concorsi su scatti sul lago di Como, promossi sempre dai wikipediani italiani. La foto di Premana è solo l’ultimo di una lunga serie di scatti d’autore di Maurizio, sebbene appunto il suo must sia il lago di Como, di cui ormai è considerato il fotografo ufficiale. "Mi dedico principalmente alla fotografia di paesaggio e notturna", racconta lui. Proprio come la foto di Premana.

Daniele De Salvo