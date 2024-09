Il prefetto Bolognesi andrà a Mantova. In arrivo Anna Pavone

Tempo di traslochi per il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi (nella foto), assegnato con il medesimo incarico a Mantova. Al suo posto in arrivo Anna Pavone, attuale viceprefetto e vicario a Bologna. Insediatosi nel marzo del 2022, Bolognesi non potrà scordare Valtellina e Valchiavenna perché proprio in questo territorio ha ricoperto per la prima volta l’incarico da prefetto e così sarà anche per Pavone che, su proposta del Ministero dell’Interno, andrà a succedergli. L’avvicendamento avverrà entro due settimane al massimo. Un nuovo volto, dunque, a rappresentare lo Stato a Palazzo del Governo, in un periodo nel corso del quale in provincia sono stati diversi i cambiamenti: tra questi l’ingresso del nuovo questore Sabato Riccio e quello del nuovo comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Bivona. S.B.