Il pontile chiuso per lavori. Passeggeri senza battelli

A partire da lunedì e per i prossimi cinque mesi i battelli della Navigazione non approderanno in paese per consentire i lavori di rifacimento del pontile passeggeri. "Torno è uno scalo operativo tutto l’anno e, pertanto, al fine di garantire comunque la mobilità tra la sponda orientale del ramo comasco con quella occidentale ed il capoluogo Navigazione Lago di Como provvederà a mantenere in esercizio per l’intero periodo lo scalo di Blevio sul quale verranno dirottate quindi le corse di norma dirette a Torno", spiega l’azienda in una nota. Il pontile verrà completamente rifatto e sarà operativo entro la fine di aprile, in tempo per la ripresa della stagione turistica. "L’obiettivo è garantire per tutto il periodo, anche in pieno inverno, frequenti collegamenti dalla sponda orientale del lago verso Como. La scelta è ricaduta su Blevio, a meno di 3 chilometri da Torno, che presenta un buon numero di parcheggi auto nelle vicinanze del pontile. Auspichiamo che i lavori in programma si concludano nei tempi prefissati".