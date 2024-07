Il Pisa entra nell’albo d’oro dei ritiri. Da oggi al lavoro con Pippo Inzaghi

È tutto pronto a Bormio per accogliere il Pisa di Pippo inzaghi. Dopo aver effettuato al San Rossore i test medici e atletici e dopo due giorni di riposo, stamattina i calciatori del Pista raggiungeranno Bormio dove nel pomeriggio incomincerà ufficialmente, col primo allenamento sul campo di via Manzoni, il ritiro precampionato della squadra toscana impegnata anche quest’anno nel campionato di serie B. Prosegue quindi la lunga tradizione dei ritiri estivi di squadre di calcio in una località come Bormio che in passato ha ospitato, tra le altre, l’Inter di Ronaldo il fenomeno, la Fiorentina del Trap, il Perugia di Gaucci, il Torino di Cairo e il Genoa. I tifosi pisani si incontreranno tutti i giorni in una fan zone, con accompagnamento musicale a cura di Radio Bruno, mentre il venerdì si ritroveranno per l’apericena con dj set al Bar Bormio. Il saluto ufficiale alla squadra e allo staff tecnico avrà luogo sabato prossimo in piazza del Kuerc, una serata spettacolare nel corso della quale staff e giocatori . Il Pisa ha scelto la località dell’Alta Valtellina non soltanto per il clima fresco e asciutto, che consente di allenarsi a oltre 1.200 metri di quota in un paesaggio incontaminato, e non solo per l’ottimo cibo e l’acqua eccellente che aiutano la rigenerazione profonda, sia muscolare che mentale; Bormio offre strutture di altissimo livello che ne fanno la destinazione ideale per la preparazione atletica dei calciatori.

Novità degli ultimi giorni è la nomina del nuovo allenatore della stagione Filippo Pippo Inzaghi, Campione del mondo e vicecampione d’Europa, nonché vincitore di scudetti, Champions League con Juventus e Milan. Durante il periodo di preparazione precampionato la squadra sosterrà due allenamenti al giorno, con ingresso libero al centro sportivo di via Manzoni: dal 15 al 27 luglio alle 10 e alle 17.30 (domenica 14 luglio solo pomeridiano). Quattro i test match programmati alle 17.30: il 17 luglio ci sarà Pisa – Altolario (prima categoria), il 20 luglio Pisa – Fcd Fucina di Muggiò (Eccellenza), il 24 luglio Pisa – Nuova Sondrio Calcio (Serie D) e il 27 luglio Pisa – Pro Patria (Serie C).

F.D’E.