Il Lions Host invita a “4 passi nel Roccolo”

Il Lions Club Parabiago Host organizza “4 passi nel Roccolo” domenica 14 maggio in via delle Viole a Parabiago. Il percorso da coprire sarà di sei chilometri. Ritrovo alle 9.15; partenza runner alle 10; seconda partenza alle 19.30. Per la partecipazione l’offerta minima è di 12 euro e include maglia ufficiale, kit e ristoro a fine corsa. Anche questa manifestazione rientra nel programma di raccolta fondi del Lions Club Parabiago Host da destinare al service principale “We will care” a favore delle pazienti oncologiche e agli altri service dell’annata 2022-2023, che si concluderà il 30 giugno.