Il Lario accende il Natale. Pattini e shopping in città

Si accenderanno domenica le luci di Natale a Como, con l’inaugurazione della grande pista di pattinaggio in piazza Cavour, che terrà compagnia ai comaschi e ai turisti fino all’Epifania. Sempre in piazza verrà addobbato il grande l’albero di Natale in una collocazione particolare che permetterà ai pattinatori di girargli attorno. Per gli amanti dello shopping la passeggiata in città non potrà che partire da piazza Perretta, dove verrà allestito il mercatino natalizio con 25 casette dove si potranno acquistare regali e prodotti tipici. Sarà il Consorzio Como Turistica a occuparsi sia dell’allestimento e delle decorazioni artistiche, dell’installazione dell’albero di Natale nella pista di pattinaggio e del mercatino natalizio.

Nelle vie della città murata sono già state montate le luminarie che verranno accese nei prossimi giorni. Per l’illuminazione di piazza Verdi, il Teatro Sociale, Porta Torre, la Casa del Fascio e piazza del Popolo è stato affidato l’incarico a Enel Sole che si avvarrà di luci artistiche. In questo caso però per vedere le immagini che trasformeranno le facciate di alcuni tra gli edifici e i monumenti più iconici di Como dopo il tramonto, si dovrà attendere ancora una settimana, con l’accensione fissata il 2 dicembre. Per garantire il rispetto dell’ambiente l’orario di illuminazione sarà garantito dalle ore 17 all’1 di notte del giorno successivo. Sempre questo fine settimana prenderanno il via le iniziative natalizie con due concerti della rassegna musicale Note Auree: uno di Como Classica in Pinacoteca alle 16 e uno alle 20.30 a Sant’Agostino di gospel. Per i bambini in piazza Verdi sarà in funzione la giostra dei cavalli di legno.