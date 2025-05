Il Giro d’Italia in Valtellina. Sondalo si tinge tutta di rosa

Sondalo si tinge di rosa: per la prima volta il Giro d’Italia, in occasione della tappa di mercoledì, con arrivo a Bormio, attraverserà il centro del paese, accompagnato dalla coloratissima carovana. Un’occasione straordinaria che l’amministrazione comunale e Apt Sondalo vogliono celebrare con una grande festa, coinvolgendo tutta la comunità. "L’evento vedrà la partecipazione attiva degli alunni della primaria, della scuola dell’infanzia e del Centro di aggregazione giovanile – dicono da Comune e Apt – e di tutti i cittadini, per condividere insieme una giornata all’insegna dello sport, della gioia e dello spirito di appartenenza. La riuscita della giornata è frutto di un grande lavoro condiviso con il Cag Sondalo, Apf Valtellina-Polo Vallesana, i volontari e le associazioni locali". Il programma prevede dalle 14.30 alle 17 la “Festa in rosa“ col passaggio della carovana previsto intorno alle 14.45. "Per rendere ancora più speciale l’accoglienza al Giro, Apt Sondalo e il Comune invitano commercianti, albergatori e cittadini ad abbellire le vetrine, decorare i balconi". F.D’E.