Il Festival della luce al via. La scienza illumina il Lario

È in corso a Como, fino al prossimo giovedì 30 maggio, l’undicesima edizione del Festival della Luce Lake Como “Luce e tempo: scienza, filosofia e arte“, come sempre organizzata da Fondazione Alessandro Volta con il presidente Luca Levrini (nella foto), articolata in una serie di appuntamenti dove la luce, con il suo ruolo centrale nella fisica moderna, viene raccontata nella sua capacità di essere una realtà affascinante, ai confini dell’intuizione umana, che sfugge e interroga sulla sua stessa natura e su quella dell’universo. Filo conduttore di questa XI edizione del Festival è lo spazio-tempo, l’universo in cui siamo immersi e sul quale generazioni di scienziati hanno prodotto grandi teorie e modelli interpretativi, a partire dalla scienza greca e dalla scienza moderna di Galileo, Newton, Einstein, fino agli attuali modelli di unificazione delle leggi naturali.

I prossimi appuntamenti in programma sono questa sera, alle 20.30 in Camera di commercio, via Parini 16, con la conferenza “La luce come spazio di tempo, tra filosofia e spiritualità“, con Filippo Galli, filosofo e don Giulio Maspero, teologo. Seguito il 28 maggio alle 20.30 da “La misura del tempo nella storia e nella filosofia“, con Cesare Baj, scrittore e Fabio Gabrielli.

Infine il prossimo 30 maggio alle 18.00 nella Sala Bianca Teatro Sociale di Como, "I Nobel nella storia", con Ellen Moons, presidente del Comitato Nobel per la fisica. Pa.Pi.