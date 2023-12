Il Consiglio comunale compatto sull’ospedale: "Vogliamo tutti i servizi che abbiamo perso"

Non basta la rassicurazione che l’ospedale Erba Renaldi rimarrà aperto, a Menaggio il Consiglio comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla minoranza in cui si chiede che vengano anche ripristinati tutti i servizi che sono venuti a mancare negli ultimi anni. "Non siamo contro l’ospedale di comunità e la casa di comunità aperto di recente nel complesso ospedaliero - spiega Maurizio Rossi che oltre a essere consigliere comunale in paese è anche anestesista - Riteniamo però che l’ospedale, che dal 1986 al 2018 ha svolto negli anni con grande efficacia il ruolo per cui era stato concepito, debba tornare ad offrire una risposta puntuale e certa ai bisogni sanitari".