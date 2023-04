Il concorso internazionale di canto lirico fa il bis

Dopo il grande successo della prima edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta, tenutasi nel maggio 2019 - che ha registrato 130 iscritti provenienti da tutto il mondo – e che ha visto presidente di giuria la soprano, direttrice artistica e sovraintendente della Fondazione Arena di Verona Cecilia Gasdia (foto), e a dieci mesi dall’edizione 2022 tenutasi alla Kumamoto City Opera in Giappone, la Fondazione Culturale Giuditta Pasta e il Comune di Saronno annunciano la seconda edizione. Il concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta ha come obiettivo principale quello di promuovere l’alta formazione musicale sostenendo e lanciando la carriera di talenti emergenti, sia attraverso l’assegnazione di borse di studio, sia grazie alla possibilità di essere scritturati in produzioni operistiche e concerti per importanti teatri e festival nazionali ed internazionali.

"Inoltre – spiega dal Comune che ha annunciato ieri l’evento - qualificherà la città di Saronno come polo culturale internazionale grazie ad una forte sinergia tra gli enti promotori e sostenitori, finalizzata a consolidare la conoscenza del patrimonio culturale intrecciando dimensioni globali e locali". Al momento le iscrizioni sono ancora aperte e si attendono un centinaio di iscritti da 20 paesi.

Sara Giudici