Il Comune di Imbersago ricorda il “suo” Papa Buono

IMBERSAGO

Imbersago celebra il Papa Buono. Il Comune, il Santuario della Madonna del bosco e la Pro loco rendono omaggio a papa Giovanni XXIII in occasione del 60° della sua morte. Lo fanno con un programma di appuntamenti culturali, di approfondimento e religiosi per ricordare il legame che ha unito Angelo Giuseppe Roncalli a Imbersago, in particolare al Santuario della Madonna del bosco: da giovane lo frequentava con assiduità , in compagnia della mamma e dei fratelli, attraversando l’Adda con il traghetto. Vi tornò poi da patriarca di Venezia nel 1954, elevando in seguito, una volta Papa, il santuario alla dignità di basilica minore. "Tutti i Santuari di Maria mi sono cari - scrisse -; tanti ne visitai, quello di Lourdes ben dieci volte, ed altri senza numero, in Oriente ed in Occidente. Ma ricordo con particolare affetto il Santuario della Madonna del bosco, perché fu il sorriso della mia infanzia, la custodia e l’incoraggiamento della mia vocazione sacerdotale". Proprio nell’ambito di questa iniziativa lunedì è in programma una conferenza intitolata "Affamati di giustizia: temi sociali dell’enciclica Mater et Magistra per il nostro tempo", con l’intervento del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e teologo, già presidente della Conferenza episcopale italiana. D.D.S.