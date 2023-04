Il capoluogo prende per la gola con Tessa Gelisio

Nel gran finale di "Sondrio ti prende per la gola" c’è l’assaggio di prodotti bio, la camminata delle erbe e il pranzo stellato con Tessa Gelisio (foto). Dopo la giornata inaugurale di ieri, le vie e le piazze del centro, oltre agli immediati dintorni nella cornice dei terrazzamenti, fino alla passerella sulle Cassandre, saranno animati da iniziative fra natura, cultura ed enogastronomia.

Un programma ricco e vario per scoprire la città seguendo gli itinerari proposti, iscrivendosi a laboratori, passeggiate e degustazioni oppure raggiungendo liberamente i diversi luoghi. "Abbiamo riscontrato un grande interesse per l’evento, sia tra i cittadini che tra le persone provenienti da fuori, e non possiamo che esserne soddisfatti - sottolinea l’assessore agli Eventi, alle Attività produttive e ai Gemellaggi Francesca Canovi -. L’auspicio è che i partecipanti gradiscano le nostre proposte e che Sondrio li possa in qualche modo conquistare affinché ritornino per percorrere gli stessi itinerari in altri periodi dell’anno e al di fuori dagli eventi".

Quattro diversi filoni per quattro modi di vivere l’evento. Per conoscere nel dettaglio tutte le proposte di "Sondrio ti prende per la gola" si può visitare il sito internet www.sondriotiprendeperlagola.it.

Fulvio D’Eri