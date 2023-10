Il “Banco” al Teatro Sociale di Busto Arsizio (Varese): Rock Progressivo Italiano in scena

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Un concerto dal vivo che si annuncia memorabile quello di venerdì in programma a Busto Arsizio al Teatro Sociale: per la rassegna "Eventi in jazz" sul palco salirà il Banco del Mutuo Soccorso, la storia del rock progressivo italiano. Il Banco ha una carriera di oltre cinquant’anni, esordio nel 1968. La band ha un percorso artistico unico in Italia, in grado di superare i mutamenti che hanno interessato lo scenario musicale in mezzo secolo, con contaminazioni, sperimentazioni e album leggendari per originalità e creatività. Durante il concerto, il gruppo eseguirà alcuni dei brani più celebri del suo repertorio storico, tra cui "Moby Dick" e "Paolo Pa" e presenterà il lavoro più recente, "Orlando: le forme dell’amore", ispirato all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che affronta temi attuali come l’ambiente, la globalizzazione e la guerra.

Vittorio Nocenzi (nella foto), fondatore e membro rimasto della formazione originaria, dichiara "Dopo cinquant’anni di attività, la voglia di suonare i nostri brani dal vivo e di incontrare il nostro pubblico, che è trasversale e che abbraccia tre generazioni, è ancora intatta, perché è nei live che la nostra musica esprime tutta la sua forza comunicativa". E sarà un momento indimenticabile, per i fans storici del Banco ma anche un‘opportunità per i giovani per conoscere la band. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Sociale. Costo del biglietto 10 euro, ingresso gratuito per gli under 26. Acquisti on line: www.biglietti.store R.F.