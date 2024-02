I pendolari incontrano l’assessore: "Comunicate prima i cambi d’orario cambiare abitudini richiede tempo"

I rappresentanti regionali dei viaggiatori hanno incontrato l’assessore ai Trasporti del Pirellone Franco Lucente per fare il punto. Nel summit, "caratterizzato da un costante clima di apertura e dialogo franco, che ha posto le basi per un lavoro proficuo", hanno detto, sono stati affrontati tre punti: la consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, l’utilizzo di parte degli importi derivanti dall’applicazione delle penali in sicurezza e indennizzi, la revisione della legge regionale.

"Sul primo punto – dicono – abbiamo chiesto che almeno un mese prima dei cambi di orario ci siano incontri per illustrare le modifiche estesi a comitati, associazioni, enti locali e media: così i viaggiatori abituali potrebbero riprogrammare le loro abitudini". Sul secondo punto, dicono i rappresentanti, "l’Assessorato ha manifestato la necessità di reperire fondi per rinnovare il protocollo per il trasporto gratuito delle forze dell’ordine su treni regionali e Tpl e delle forze armate sui treni regionali, il cui costo è di 6 milioni. Esprimendo la difficoltà di reperirli dal bilancio regionale, intende recuperare 2.2 milioni dalle penali derivanti dal Contratto di Servizio Ferroviario. Inoltre l’Assessorato ha espresso la volontà di introdurre metodi di rilevazione per segnalare al capotreno la presenza a bordo di un agente di pubblica sicurezza".

È stata espressa "soddisfazione generale rispetto al protocollo, pur riconoscendo che deve funzionare in modo realmente più efficace". Infine un confronto sul completamento del Sistema di bigliettazione elettronica regionale, e l’avvio di tutti i biglietti integrati di bacino.

