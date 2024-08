I campioni delle due ruote si raccontano

MAZZO DI VALTELLINA

Una serata con le stelle del ciclismo. È quella organizzata stasera dal Consorzio turistico Media Valtellina a Mazzo, nella sala consiliare di via Mortirolo 5 a ingresso libero, con la presenza di alcuni dei migliori ciclisti della provincia di Sondrio, già affermati e in rampa di lancio (manca in pratica il solo Andrea Bagioli, impegnato in gara), quali Davide Piganzoli (foto), giovane emergente della Team Polti Kometa, Monica Trinca Colonel, professionista con la BePink – Bongioanni e una delle rivelazioni della stagione dopo un rientro alle competizioni da favola, e le giovani Valentina Corvi, la fortissima tiranese specialista della Mtb del team Santa Cruz – RockShox Pro Team che poi partirà per i mondiali, e Beatrice Maifré, atleta Mtb campionessa italiana CX nelle categorie giovanili nel 2023 e nel 2024. E poi lui Alessandro Vanotti che non è valtellinese ma che in Valtellina ha compiuto passi importanti della sua carriera. Vanotti è stato un super gregario, tra gli altri, di Nibali, Basso e Di Luca e ha contribuito, col suo lavoro, a far vincere ai "capitani" 5 grandi corse a tappe partecipando a 19 grandi giri in 14 anni. Modererà la serata Pietro Illarietti, profondo conoscitore del mondo delle due ruote.

"Con questa kermesse vogliamo ribadire la valorizzazione del territorio attraverso il ciclismo e il cicloturismo – dice Gigi Negri, direttore del Consorzio turistico Media Valtellina -, ormai le presenze in provincia di Sondrio si dividono al 50% tra estate e inverno. E la bici è trainante in tal senso. Vogliamo valorizzare un territorio unico. E infine vogliamo promuovere lo sport". F.D’E.