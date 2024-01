I bambini a lezione di futura sostenibilità

I bambini a Lecco vanno all’università. Novantasei alunni delle primarie di Belledo e Germanedo e dell’istituto Maria Ausiliatrice stanno frequentando il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano per progettare la loro città sostenibile del futuro e frequentare laboratori di architettura che non inquina. È un corso di laurea a misura di più piccoli, giunto alla quinta edizione, promosso grazie al contributo dei manager di Fondazione Cariplo e dei rotariani del Rotary Club Lecco. Gli insegnanti dei baby-universitari sono Gabriele Masera, professore di Sustainable building technologies e Francesco Pittau, di Progettazione degli elementi costruttivi. La materia è attuale e cruciale: la sostenibilità nell’architettura e negli edifici, in un’epoca in cui i giovani delle nuove generazioni sono costantemente stimolati a giocare un ruolo attivo per la protezione e il rispetto dell’ambiente. "I giovani sono molto attenti e ricettivi alle problematiche legate all’impatto ambientale delle attività, poiché vivono in maniera più sostenibile e consapevole rispetto alle generazioni precedenti", spiega entusiasta Gabriele Masera. D.D.S.