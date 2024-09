Gustosando per quattro weekend. Grazie a una cinquina di Comuni

Talamona, Albaredo per San Marco, Mello, Traona e Dubino per quattro weekend di "percorsi gustativi" ed eventi collaterali all’insegna di quel turismo lento che tanto si addice alla scoperta del nostro territorio e alla valorizzazione delle sue tante eccellenze. Tutto questo è e sarà anche quest’anno Gustosando in Valtellina, il cui programma è stato presentato alla Porta del Parco di Albaredo per San Marco. Protagonisti della manifestazione i cinque comuni aderenti, insieme alle associazioni che si sono prese carico dell’organizzazione degli itinerari. Per Albaredo si tratta di APS Albaredo Promotion, per Dubino il Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio, per Mello la Cooperativa Terrazze dei Cech, per Talamona e Traona le rispettive Pro Loco. "Gustosando è la rassegna che più di ogni altra dà voce alla nostra identità culturale – ha dichiarato Maurizio Papini, presidente Cm di Morbegno – Un manifesto del nostro territorio che trae la sua forza dal passato ma che guarda al futuro". "Sono soddisfatto del ripristino di questo appuntamento – ha aggiunto Ruggero Belluzzo, presidente del Consorzio Turistico Porte di Valtellina – abbiamo capito che l’autunno premia di più il territorio e i mesi di settembre ed ottobre sono i più belli in Valtellina". Camillo Bertolini, direttore del Consorzio, ha voluto lodare l’importanza delle associazioni. (Info e pass su www.gustosandoinvaltellina.com). Sara Baldini