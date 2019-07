Grosio, 27 luglio 2019 - Due grosse frane nella stessa zona, nel territorio comunale di Grosio, un boato nella notte e poi per due ore la montagna ha scaricato a valle materiale e detriti. È successo attorno a mezzanotte di giovedì. Gli smottamenti sono avvenuti uno in Val de Lac e l’altro in Val del Crosc. Partiamo dal primo: la strada che da Lago porta al passo del Mortirolo è stata invasa per 80 metri lineari da massi e detriti, Nessun danno a cose e persone e non si è reso necessario procedere ad evacuazioni, poiché nella zona interessata non ci sono abitazioni. La frana in Val del Crosc, invece, ha richiesto l’evacuazione di una famiglia di quattro persone, che poche ore dopo lo smottamento, già nella tarda mattinata di ieri, hanno potuto però fare rientro nella loro casa.

«Questa frana aveva già dato problemi l’anno scorso – ricorda l’assessore regionale Massimo Sertori, che insieme al collega Pietro Foroni, con delega a Territorio e Protezione civile, ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo nella zona – e come Regione Lombardia eravamo già intervenuti con uno stanziamento da 190.000 euro per il ripristino e il potenziamento della funzionalità idraulica della sacca sulla Valle del Crosc, in località Tiolo, che stava per essere cantierato. Sulla seconda colata detritica, che ha interessato la Valle del Lago, è in corso un pronto intervento finanziato dalla Regione». Infatti, ad agosto del 2018, quasi esattamente un anno fa, era caduta la frana in Val del Crosc, e il materiale detritico aveva completamente riempito la vasca di accumulo, della capacità di 4mila metri cubi, realizzata proprio per mettere in sicurezza la zona visto lo smottamento che incombe in una zona dove ci sono anche abitazioni. «Abbiamo svolto un sopralluogo puntuale per prendere visione dell’entità degli smottamenti e i danni causati - spiega poi l’assessore Foroni -. Il Comune di Grosio, grazie ai nostri più recenti stanziamenti, potrà da subito intervenire con le prime opere in somma urgenza. Occorrerà poi adoperarsi, come ci hanno spiegato i tecnici, per ripulire l’alveo del torrente e mettere in sicurezza gli argini».