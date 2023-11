Gravellina. Coldiretti dà il via libera Coldiretti Sondrio e Campagna Amica hanno dato il benvenuto ai ciclisti dell'edizione zero di Gravellina con un benvenuto che coniuga gusto e sport: miele, salumi, formaggi, bresaole, pizzoccheri e taroz sono stati i protagonisti gastronomici. Una scommessa vinta per promuovere il turismo gastronomico in Valtellina e Valchiavenna.