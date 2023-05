Gli studenti del Geymonat startupper da premio

Per la seconda volta consecutiva Varese vince la medaglia d’oro alla competizione nazionale “Latuaideadimpresa“ promossa da Confindustria. Dopo l’Isis Valceresio di Bisuschio, trionfatore lo scorso anno, questa volta è stato l’Istituto Comprensivo Geymonat di Tradate ad alzare la coppa.

A essere premiato il progetto dal titolo “T-Cycler - The Real Eco Device“ realizzato dagli studenti della classe 5E, che hanno primeggiato su oltre 2.500 studenti di tutta Italia e su 20 progetti approdati alle finali nazionali. Un risultato di prestigio, con tanto di menzione speciale: agli aspiranti startupper è stato riconosciuto il “Premio Innovazione per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio“, per il progetto con la più accentuata vocazione sostenibile attraverso politiche di economia circolare, utilizzo di materiali green, salvaguardia di ecosistemi e biodiversità o predisposizione verso energie rinnovabili, attraverso soluzioni tecniche innovative.

“Latuaideadimpresa“, iniziativa arrivata alla tredicesima edizione, ha come scopo quello di diffondere la cultura d’impresa tra le giovani generazioni. Si rivolge agli ultimi tre anni delle superiori e a livello locale viene promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese.

I ragazzi di Tradate sono partiti dall’idea di realizzare un dispositivo ecologico per i mezzi di trasporto su gomma. Da un recente studio è emerso che le polveri sottili generate dagli pneumatici sono di gran lunga superiori ai gas di scarico. Da qui la necessità di progettare “T-Cycler“: un dispositivo innovativo, efficiente e intelligente in grado di catturare il particolato dannoso all’ambiente e alla salute, riuscendo così ad abbattere drasticamente l’inquinamento dell’aria dovuto ai veicoli su gomma.

Lorenzo Crespi