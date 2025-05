Tredicenne investito da un’automobile. Ferito ma non grave

Comprensibile ed enorme spavento, ma fortunatamente non serie conseguenze ieri mattina poco prima delle 8, per un ragazzino di soli 13 anni investito da un’automobile mentre stava andando a scuola in sella alla sua bicicletta. Il veicolo, condotto da una donna, era al semaforo di via Santa Barbara, il ragazzino procedeva da via Al Forte a via Santa Barbara. Quando è scattato il verde, la donna ha svoltato a sinistra per la strada che porta a Bormio 2000, senza accorgersi del ragazzino che giungeva da destra. Sul posto sono stati inviati un’automedica e un’ambulanza, quest’ultima ha poi trasportato lo studente all’ospedale Morelli di Sondalo in codice giallo, indice di media criticità. Sul posto i carabinieri di Tirano per gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Nel frattempo gli esami cui è stato sottoposto il giovane investito hanno escluso traumi seri, il suo codice è diventato verde ed è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni.

S.B.