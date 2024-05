Gli orari ridotti della Navigazione aprono lo scontro nel centrodestra

Fuoco amico sul lago di Como. A combattere una battaglia navale, politica, tra alleati sono, da una parte, il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, dall’altra Daniele Butti, il segretario provinciale della Lega. A scatenare la disfida è stato l’annuncio da parte dei responsabile della Navigazione Laghi del prolungamento dell’orario primaverile a scartamento ridotto fino a giugno, nonostante le promesse e gli annunci del sottosegretario regionale Mauro Piazza e del consigliere provinciale delegato Stefano Simonetti, entrambi leghisti, di un miglioramento del servizio di navigazione pubblico sulla parte lecchese del Lario. Il primo a tirare le bordare alla vigilia delle elezioni europee e amministrative, mirando di sponda proprio agli “amici“ della Lega è stato con un comunicato stampa il fratello d’Italia: "Nonostante gli impegni ad aumentare il servizio o, quantomeno, a garantire le stesse corse dell’anno scorso, considerando anche il continuo aumento di turisti sul ramo lecchese del Lario, da Navigazione Laghi avvisano la proroga dell’orario primaverile fino a domenica 23 giugno". A stretto giro di posta, è arrivato il contrattacco, diretto ed esplicito, di Daniele Butti. "Può dormire sonni tranquilli Giacomo Zamperini. I problemi non si risolvono con i comunicati stampa e le interpellanze, occorre il lavoro e la conoscenza dei dossier; comprendo che questa strada sia più faticosa, ma è l’unica possibile. Noi i comunicati stampa li usiamo per rivendicare i risultati, non per far polemica". L’obiettivo dell’offensiva non è tanto - o comunque non solo - l’implementazione delle corse e dei collegamenti via lago dei paesi rivieraschi, quando la leadership del centrodestra lecchese. D.D.S.