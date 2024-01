Gli alpini ricordano la battaglia di Nikolajewka

Centinaia di penne nere di tutta la provincia di Lecco si sono radunate a Merate per commemorare i caduti della battaglia di Nikolajewka, dove il 26 gennaio 1943, gli alpini sfondarono la sacca in cui erano stati chiusi dai sovietici dopo la ritirata dal fiume Don. "Nikolajewka è il simbolo dei valori degli alpini: solidarietà umana, sprezzo del pericolo in nome di ideali condivisi, amore per la patria e bandiera, attaccamento al Corpo degli alpini", spiegano le penne nere dei 70 gruppo sezionali lecchesi guidati dal presidente dell’Ana di Lecco Emiliano Invernizzi.