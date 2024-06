Giunta comunale, le deleghe. Pronta la lista degli assessori del sindaco Luca Della Bitta

Vivi Chiavenna è al lavoro per riuscire a migliorare ulteriormente il volto della capitale della valle del Mera. Il risultato elettorale consegna al gruppo, guidato dal sindaco Luca Della Bitta, la fiducia dei cittadini di Chiavenna e la responsabilità di lavorare con il massimo impegno per i prossimi 5 anni.

"Abbiamo scelto di individuare per ciascuno dei candidati competenze ed esperienze specifiche in ogni settore di attività – dice Luca Della Bitta -. Per cercare ogni giorno di fare di più e meglio serve un grande lavoro di squadra". Viene confermata la giunta con Davide Trussoni (urbanistica, ambiente, lavori pubblici e manutentori, polizia locale e viabilità) nel ruolo anche di vicesindaco. Elena Del Re invece si occuperà di welfare, famiglia e rapporti con associazioni e terzo settore, Andrea Giacomini, invece, di turismo e sport ed Elena Tam della cultura. "Grande investimento anche sul ruolo di ciascun consigliere, a partire da Roberto Scaramellini che ha trovato nel grande consenso elettorale il riscontro all’impegno di questi anni in materia sanitaria e avrà quindi la delega per le politiche sanitarie e la salute. Paola Giuriani (commercio) è stata confermata e sarà la capogruppo. Daniele Ciapponi raccoglie i frutti del suo grande impegno per realizzare iniziative che mettano al centro i giovani e le loro esigenze e avrà la delega alle politiche giovanili e supporto al sindaco per protezione civile. Donatella Anghileri metterà a disposizione la sua lunga esperienza nel campo della scuola con la delega all’istruzione. "All’attività amministrativa dei prossimi anni collaboreranno attivamente, grazie alle loro competenze, anche tutti i candidati attualmente non eletti ovvero Massimiliano Acquistapace, Laura Rigamonti, Michele Persenico e Daniele Fazari". F.D’E.