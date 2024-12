Giovanni Giacomelli: da Sondrio a X Factor, il giovane hair stylist conquista Napoli

A trionfare nella finalissima a Napoli è stata Mimì e non i suoi favoriti Les Votives, ma questa edizione di X Factor è stata senza dubbio da incorniciare per Giovanni Giacomelli, sondriese di 22 anni appena compiuti. Phisique da fotomodello, modi gentili e un sorriso che stende, è già un hair stylist richiestissimo tra i giovani valtellinesi e non solo.

L’ultimo compleanno, lo scorso 30 ottobre, Giovanni lo ha festeggiato proprio nel backstage di X Factor tra spazzole, piastre, lacca e phon: il più giovane tra i parrucchieri chiamati ad occuparsi delle chiome di concorrenti e ballerini del celeberrimo talent. "Un’esperienza incredibile, grazie a Wella Studio - ricorda – Molto lavoro, molta concentrazione, ma anche tanto divertimento. I concorrenti andavano pettinati anche due, tre volte al giorno e con alcuni si è creato subito anche un bel clima, una sintonia immediata. Con El Ma, ad esempio, e con Francamente, che ricordo senza dubbio come la più gentile. Una ragazza dalla bellezza decisamente fuori dai canoni di cui ho apprezzato la riconoscenza nei confronti del lavoro di noi parrucchieri. Lei e altri dicevano che quando arrivavano alle nostre poltrone trovavano finalmente un’isola di pace, di relax".

Giovanni ha incontrato naturalmente anche Giorgia e i quattro giurati. "Jake La Furia è venuto a salutare Francamente mentre la pettinavo, una persona squisita, molto protettivo. Di quale testa mi sarebbe piaciuto occuparmi, tra le loro? Direi senza dubbio Achille Lauro, i tagli da uomo sono i miei preferiti. Manuel Agnelli ha un suo stile immodificabile e Jake… beh, lui di capelli ne ha troppo pochi!".

Archiviata l’esperienza X Factor, Giovanni è tornato alla vita di tutti giorni da parrucchiere "figlio-nipote-cugino" d’arte. La sua famiglia, infatti, possiede e gestisce cinque saloni, di cui due a Sondrio cui si aggiungono quelli di Castione, Tirano e Morbegno. "Ventitré persone in tutto e tra queste ci siamo noi sette parenti: mia mamma Gabriella, zio e zie, un cugino, Matteo, che per me è un fratello e io". Una vera e propria stirpe. "Aggiungerei anche mio nonno che, sebbene abbia fatto altro, aveva la stessa passione nostra e a San Giovanni di Teglio dove abitava tagliava i capelli a tutta la contrada".

"Siamo molto legati e questa è la nostra forza – aggiunge Giovanni, che oltre ai consigli, da mamma Gabry ha anche "ereditato" un’incredibile somiglianza – Nel mio futuro sogno ancora tante e tante esperienze come X Factor, ma la mia vita è qui, voglio seguire la strada della mia famiglia con i negozi Look Center".