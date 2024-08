Giovane turista folgorato. Sale sul tetto del Trenino rosso. Grave dopo la scossa elettrica

Arriva da oltre il confine, dalla regione del Maloja, la cronaca di un brutto gioco che ha interessato la Ferrovia retica. Forse una bravata (si spera non fatale) da mettere sul Web, grazie al telefonino. Il Trenino rosso, patrimonio Unesco, che regala tante emozioni e attira viaggiatori da tutto il mondo, evidentemente con i suoi panorami mozzafiato non era sufficiente per un ragazzino straniero che è finito in gravissime condizioni all’ospedale di Zurigo.

Tutto si è svolto nei Grigioni a sessanta chilometri da Chiavenna. Come riporta la Rsi, un turista 14enne della Repubblica Ceca è rimasto gravemente ferito mercoledì mattina dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica sul tetto di un vagone in corsa.

Secondo i primi accertamenti della Polizia cantonale, l’adolescente è salito sul tetto di una carrozza passeggeri di un treno in partenza da La Punt-Chamues-ch poco dopo le 7 del mattino ed è stato colpito da una scarica elettrica da 11.000 volt proveniente dalla linea aerea, venendo poi scaraventato a terra dal treno in movimento.

Il ragazzo ferito accanto ai binari è stato notato dopo le 8 da un macchinista di un treno merci che passava sul luogo dell’incidente, che ha compiuto una fermata d’emergenza, prestato i primi soccorsi e avvisato i servizi d’emergenza.

Il giovane è stato poi elitrasportato dalla Rega all’ospedale zurighese. Specialisti della Retica, Polizia e Procura dei minori stanno chiarendo le circostanze dell’incidente ferroviario.