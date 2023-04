Giostre al palo in città "Sfrattato il Luna Park"

Non c’è posto per il Luna Park a Como, la Giunta ha infatti deciso di ridurre da 25mila a soli 5mila metri quadri l’area che da sempre è destinata alle giostre nella piazza d’Armi di Muggiò, destinando il resto all’attività sportiva. Come se non bastasse l’amministrazione comunale ha negato la proroga agli spettacoli che tradizionalmente vengono organizzati nel periodo di Pasqua. La decisione è stata comunicata ieri e ha lasciato interdetti gli operatori. "Siamo presenti da quasi 100 anni a Como nel periodo pasquale, e dal 1974 in quella stessa area – spiega Vincenzo La Scala, segretario generale della SNISV Felsa Cisl – riteniamo questa decisione una negazione del nostro diritto al lavoro, in quanto fermarci oggi, vuol dire condannarci a un mese di fermo per tutta la vita". Da qui la richiesta a Palazzo Cernezzi di tornare sui suoi passi, tenendo in considerazione il diritto al lavoro degli operatori e delle loro famiglie. "Chiediamo all’amministrazione comunale di rispettare questa bella tradizione ed, eventualmente, di adoperarsi per cercare insieme soluzioni in aree diverse al fine di garantire a tutti noi il diritto al lavoro, così come ai comaschi un momento di spensieratezza e divertimento molto apprezzato - continua La Scala - basti pensare che abbiamo già registrato circa 20mila presenze".

La struttura dà lavoro ad almeno una sessantina di famiglie. "Ridurre l’area vuol dire impedire a queste persone una possibilità di lavoro intorno a cui ci sono sacrifici e investimenti di una vita intera, che rischiano di sparire dall’oggi al domani. Sono di fatto lavoratori autonomi e quindi non hanno accesso a forme di ammortizzatori sociali in caso di calo del lavoro - spiega Alberto Trevisa, coordinatore territoriale della Felsa Cisl -. Per questo motivo occorre trovare una soluzione che salvaguardi tutti. Come organizzazioni sindacali chiediamo al sindaco di concedere la proroga per la prossima settimana come consuetudine". Il sindacato chiede anche di annullare la delibera in cui si riduce di un quinto l’area a disposizione delle giostre. "Auspichiamo un confronto serio sul futuro del Luna Park provando a individuare un’area alternativa, per trovare una risoluzione definitiva al problema".

Roberto Canali