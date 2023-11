Giornata dell’infanzia. Spazio ai bambini

Palazzo Pretorio lunedì mattina è stato pacificamente invaso da decine di alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria della città per celebrare la "Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia". L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Sondrio, in collaborazione con le delegazioni provinciali di Unicef e di Anioc, l’Associazione nazionale insigniti ordini cavallereschi, prevedeva due momenti: l’inaugurazione della mostra filatelica “I bambini del mondo“, nata su proposta del segretariato di Ginevra dell’Unicef in occasione della Giornata Internazionale del fanciullo del 1979, che ha coinvolto 187 Nazioni con 790 francobolli, introdotta da Nello Colombo e Carlo Del Dot di Anioc. Il secondo momento è stata la conferenza di Gabriele Erba, beneficiary data team leader di Unicef.