“Gabinat Sondalin“ dedicato ai bambini . Così non si dimenticano le tradizioni

Più che la notte dei doni, sarà un pomeriggio, ma poco importa: a conclusione del periodo di festività oggi torna la tradizione del Gabinat Sondalin. Si comincia alle 14, al piazzale della Scuola Primaria, con "Aspettando il Gabinat": ritrovo e consegna della calza, baby dance, storia animata della Befana. Alle 15, al rintocco delle campane, scatterà la Caccia al Gabinat, una divertente caccia al dono per il paese, in tre tappe, dove i bambini dovranno affrontare giochi e sfide per vincere il proprio Gabinàt, da mettere nella calza. Dalle 16, via alla festa alla sala riunioni della Cittadella dello Sport, con merenda, giochi e l’arrivo della Befana, che si presenterà… in compagnia, per regalare dolci o carbone. Gran finale alla pista da pattinaggio con l’esibizione delle atlete di "OSA on ICE".