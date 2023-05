Futuro e innovazione Gli inventori in erba con i loro progetti in mostra a ComoNext

Gli inventori in erba del Lario si ritroveranno oggi a ComoNext per presentare i loro progetti e partecipare alla XIV Giornata dell’innovazione. Il premio è organizzato dalla Camera di commercio e si rivolge agli studenti delle scuole superiori per avvicinarli al mondo della scienza e della ricerca attraverso lo sviluppo di un’idea innovativa che, grazie alla supervisione dei docenti e degli esperti di ComoNext, si trasforma in progetto.

Il tema proposto quest’anno era "Prendersi cura del futuro" partendo dai bisogni attuali. Hanno partecipato al concorso 10 squadre provenienti da 7 istituti di scuola secondaria superiore delle province di Como e di Lecco. Durante la giornata-evento verranno presentate tutte le idee progettuali che partecipano al concorso e, al termine, verranno attribuiti i premi messi in palio del valore complessivo di oltre 12mila euro.

Un modo per toccare da vicino la realtà dell’innovation hub sorto a Lomazzo all’interno dell’ex cotonificio Somaini per favorire lo sviluppo competitivo del nostro Paese e promuovere la cultura dell’innovazione.

Oggi ospita circa 140 realtà tra aziende e startup che operano in diversi settori e che si contraddistinguono per il carattere innovativo. ComoNext offre servizi di consulenza e accelerazione alle imprese che intendono essere competitive sul mercato globale. Il polo tecnologico nei giorni scorsi ha aperto i termini per la presentazione delle domande per il "Bando incubatore d’impresa 2023" finalizzato alla selezione di 5 startup. Il bando prevede l’erogazione di voucher del valore unitario di 20mila euro. "Attraverso lo strumento del bando la Camera di commercio intende sostenere la nascita di nuove imprese innovative che possano trasmettere energia, freschezza e capacità di visione in grado di arricchire il nostro sistema imprenditoriale e sociale" dice Marco Galimberti, presidente dell’ente di Como-Lecco. Roberto Canali