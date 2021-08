Fusine (Sondrio), 29 agosto 2021 – E' stato ritrovato morto Celso Scarinzi, il cercatore di funghi di 80 anni di Fusine, provincia di Sondrio, disperso da mercoledì. Le speranza di salvarlo erano ormai pressoché nulle, ma questo pomeriggio sono svanite definitivamente, quando il suo corpo è stato scorto in fondo ad un canalone a circa 1.300 metri di quota in Val Cervia, dove è precipitato senza possibilità di scampo. I soccorritori hanno individuato il cadavere con un drone, poi lo hanno recuperato con l'eliambulanza. Tecnici del Soccoso alpino, vigili del fuoco, militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, volontari della Protezione civile e della Croce rossa stavano cercando il fungiatt da mercoledì sera, dopo che il figlio, vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Sondrio, aveva lanciato l'allarme perché il padre non era tornato a casa e il suo telefonino risultava irraggiungibile. “Grazie alle riprese con i droni e a un lavoro congiunto e in sinergia in questo ambito tra Cnsas, vigili del fuoco e Protezione civile è stato possibile individuare la sagoma di una persona a una quota di circa 1300 metri – spiegano dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico lombardo -. La verifica effettuata dai nostri tecnici e dai militari del Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza, insieme con l’équipe medica dell’elisoccorso di Bergamo di Areu ha permesso di stabilire che era proprio l’uomo di 80 anni che stavano cercando ininterrottamente da giorni. La salma è stata recuperata e portata a valle. Un particolare ringraziamento va alla Croce rossa di Sondrio, che ha messo a disposizione un'ambulanza sempre presente durante la ricerca e che ha curato la parte logistica e di supporto alle operazioni”.

