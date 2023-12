Furto di una collana. Commesso in cella

L’altro giorno i carabinieri di Livigno hanno arrestato il 31enne Radouane Tourabi, commesso di nazionalità marocchina in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Sondrio, come aggravamento della precedente misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era stato sottoposto poche settimane fa in seguito all’arresto per furto aggravato messo a segno nel capoluogo valtellinese nei giorni precedenti.

Il giovane, in città, aveva sottratto una catena d’oro a una persona, venendo arrestato con tempestività dalla Polizia. Dopo la convalida del fermo, assistito dall’avvocato Fabio Scinetti di Morbegno, aveva ottenuto la misura soft dell’obbligo di dimora a Livigno, ma alcune violazioni ne hanno aggravato la misura portandolo ora in carcere a Sondrio. Mi.Pu.