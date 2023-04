Fumetti e videogame accendono Como fun

ERBA (Como)

Un fine settimana da non perdere per tutti gli appassionati di fumetti e manga quello in programma a Lariofiere dove, fino a questa sera, si potrà entrare nel mondo fantasy grazie al Como Fun. Una fiera pensata per i millennials, ma anche per i loro fratelli più grandi "Como Fun", il grande salone dedicato al mondo dei fumetti e dei videogame.

Non devono sentirsi esclusi gli adulti che nei padiglioni della fiera troveranno tanti riferimenti anche al mondo dei fumetti e dei cartoni animati tanto cari alla loro infanzia. Negli oltre 60 stand c’è infatti posto anche per fumetti da collezione e questo pomeriggio alle 17.30 sul grande palco nel padiglione centrale del polo fieristico si esibirà Cristina D’Avena, da oltre trent’anni interprete delle sigle dei cartoni animati in tv. Oltre allo svago, saranno approfonditi temi come l’educazione al gioco responsabile e le nuove frontiere della realtà virtuale. Per gli appassionati dei videogiochi ci sarà solo l’imbarazzo della scelta con area a tema dotate di una cinquantina di console vintage e una settantina di postazioni da sala giochi. Ci saranno anche cosplayer, città di mattoncini Lego, 30 fumettisti di fama internazionale e poi show con le sigle dei cartoni animati, conferenze e workshop, e tantissime iniziative a tema fantascienza, fantasy e cultura coreana con un palco dedicato a tutti gli appassionati del k-pop per ballare e sfidarsi in contest. Spazio anche per gli amanti del wrestling con le sfide all’ultima mossa sul ring allestito in uno dei padiglioni del polo fieristico. Alle 14 sul palco di Lariofiere salirà anche Anna Mazzamauro, la mitica "signora Silvani" della saga di Fantozzi per un simpatico ricordo di Paolo Villaggio, mentre alle 15 l’attore e doppiatore Luca Ward presterà la sua voce a una divertente sessione di doppiaggio.

La fiera è aperta dalle 10 alle 19, i biglietti sono in vendita anche online e l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni, mentre gli adulti spendono 12 euro e i ragazzi 11.

Roberto Canali