Sondrio, 31 luglio 2019 - Mutui e prestiti per conto terzi a loro insaputa. Solo nel 2018 in provincia di Sondrio sono state 39 le persone vittime di frodi creditizie e furti di identità per ottenere senza saperlo finanziamenti di cui poi hanno naturalmente beneficiato altri, facendo però pagare loro rate e conto. Il fenomeno è in costante aumento, con un’impennata del 145,5% rispetto al 2017, l’incremento più alto in tutta la Lombardia. A lanciare l’allarme sono gli esperti di Crif, Centrale Rischi finanziari, una società italiana di supporto all’erogazione e alla gestione del credito al consumo.

In provincia di Como sono stati invece registrati 140 casi e in quella di Lecco 68, mentre in tutta la Lombardia il fenomeno ha riguardato 3.125 persone: 317 a Bergamo, 363 a Brescia, 99 a Cremona, 68 a Lodi, 140 a Mantova, 1.138 a Monza, 201 a Pavia e 283 a Varese. «Gli incrementi più consistenti rispetto alla precedente rilevazione riguardano le province di Sondrio, addirittura con un +145,4%, di Varese, con +37,3%, Milano, con +16,4%, e Bergamo, con +14,7%», avvertono da Crif. Le vittime hanno soprattutto tra i 41 e i 50 anni di età, ma sono in crescita gli over 60. Il prestito medio richiesto e ottenuto si aggira sui 6.400 euro, utilizzati per comperare a spese d’altri, sfruttando nomi, cognomi, codici fiscale e conti correnti altri elettrodomestici, moto, auto e mobili.

Le frodi generalmente vengono scoperte nel giro di sei mesi, ma a volte trascorrono anche 5 anni. «I ladri non sono più solo coloro che si introducono in casa per rubare oggetti di valore, ma sempre più spesso sono interessati ai dati riservati che possono aprire loro le porte dei nostri account di posta elettronica e social network, conti correnti e carte di credito, con pesanti conseguenze per chi subisce una frode o un furto d’identità» commenta Beatrice Rubini di Crif -. Durante il periodo estivo, poi, questo fenomeno si intensifica.