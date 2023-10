Fortini e trincee. La Linea Cadorna tutta da scoprire

Nata per difendere il Paese nel corso della Grande Guerra, la Linea Cadorna che corre vicino al confine con la Svizzera è stata utilizzata anche in tempi recenti dai contrabbandieri, che hanno sfruttato l’intrico di trincee, fortini e passaggi nascosti per nascondersi. Solo una delle tante storie legate al sistema di difesa che oggi dalle 10 si potrà visitare con i volontari del Parco Regionale Spina Verde. Appuntamento al parcheggio di fronte a Villa Imbonati, in via Donant a Cavallasca. Costo 10 euro, sconto a 7 dai 6 ai 14 anni.