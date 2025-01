Fondi dal programma Interreg. Premiato lo studio “slow” su turismo e itinerari storici

Il programma Interreg premia Sondrio. Cultura, natura, sostenibilità e inclusione convivono nel progetto turistico che vede il Comune capoluogo quale capofila, premiato dal Programma Interreg Italia-Svizzera con un finanziamento di un milione e 370 mila euro per la parte italiana. "Valleys 4 Actions", questo il nome del progetto, rientra nell’obiettivo specifico, previsto da Interreg, incentrato sul rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale. Si privilegiano forme di turismo slow e di prossimità per soddisfare pubblico diverso durante l’intero arco dell’anno, valorizzando itinerari storici tra Valtellina, Valposchiavo, Valchiavenna e Valmalenco, durante le Olimpiadi del prossimo anno e in prospettiva futura. La città di Sondrio si trova al centro.

"I fondi europei offrono opportunità importanti che noi cerchiamo di cogliere elaborando progetti di rilievo che, com’è accaduto anche in questo caso, vengono finanziati - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -. È l’approccio che come Amministrazione comunale abbiamo adottato sin dall’inizio del primo mandato e che ci ha consentito, negli anni, di ottenere risorse per decine di milioni di euro per migliorare la città. In particolare, questo progetto, condiviso con altri partner, ci consente di compiere un altro, decisivo, passo nel percorso di valorizzazione delle nostre peculiarità in chiave turistica".

Un progetto da 1,5 milioni di euro complessivi, di cui quasi 800 mila assegnati al Comune di Sondrio, quale ente capofila per la parte italiana. I partner sono la Fondazione Politecnico di Milano, Anci Lombardia, Coldiretti provinciale, Consorzio turistico Valchiavenna, Comune di Lanzada e Politecnico di Milano. Capofila per la parte svizzera è la Regione Bernina.

Fulvio D’Eri